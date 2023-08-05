تفاصيل زيارة ملك البحرين إلى مدينة العلمين الجديدة.. استقبله الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مساء اليوم السبت، لتناول العلاقات الأخوية بين البلدين وناقشا عددا من القضايا، يأتي هذا بعد زيارة قام بها الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد زايد إلى مصر منذ أمس.

ملك البحرين يزور مدينة العلمين الجديدة

وتناولت زيارة ملك البحرين ولقاؤه مع الرئيس السيسي بمدينة العلمين الجديدة، مناقشة العلاقات الأخوية بين المنامة والقاهرة في مختلف المجالات والتي شملت السياسة والاقتصادي والتنمية في ظل الارتكاز على دعائم الأخوة والثقة بما يحقق تطلعات الشعبين، مع مناقشة الوضع الإقليمي الراهن والقضايا المختلفة بحسب بيان للمستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ماذا قال ملك البحرين أثناء زيارته لمدينة العلمين الجديدة؟

وتحدث ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة مع الرئيس السيسي حول أهمية تكثيف العمل المشترك بين البلدين واستمرار تعزيز آليات العمل العربي المشترك في ظل العلاقات المصرية البحرينية القوية.

يذكر أنه جرى إطلاق اسم ملك البحرين في زيارة قام بها في وقت سابق إلى مدينة شرم الشيخ، على شارع في منطقة خليج نعمة السياحية في محافظة جنوب سيناء، وأصبح اسم الشارع شارع «جلالة ملك مملكة البحرين».