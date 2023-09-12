انطلاق «ملتقى الإعلام العالمي» في الإمارات

انطلقت اليوم أعمال «ملتقى الإعلام العالمي» الذي تنظمه وكالة أنباء الإمارات «وام« بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ضمن الفعاليات الاستباقية التي يعقدها «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» قبيل بدء دورته الـ12 غداً في مركز إكسبو الشارقة.

يناقش الملتقى على مدار يومين «دور الإعلام في إبراز قضايا الاستدامة» بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين وشركاء وكالة أنباء الإمارات «وام» من داخل الدولة وخارجها.

أكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» في كلمته خلال افتتاح أعمال الملتقى أن وكالة أنباء الإمارات تؤمن بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الجهات والمؤسسات الإعلامية، لاسيما المكاتب الإعلامية المحلية ، وتُدركُ أن هذه الشراكات من شأنها تعزيز العمل الإعلامي والإخباري النَّوعي، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستويين الإقليمي والدولي أيضاً.

وقال إنه من هذا الأساس الجوهري في مجال التعاون الإعلامي؛ يأتي انطلاق ملتقى الإعلام العالمي كفعالية استباقية ضمن أجندة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي وهو الحدث الذي سيكون متنوعاً و حاضراً بشكل سنوي لتسليط الضوء على أهم القضايا الحيوية التي تهم المجتمعات، أفراداً ومؤسسات.

أشار إلى أن هذه الفعالية تُجسِّدُ الرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات نحو نشر المعارف والخبرات، والاستفادة من التجارب وأفضل التطبيقات موضحاً أن تنظيم هذا الملتقى ترجمة للأهداف المؤسسية لوكالة أنباء الإمارات والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، لمناقشة أفضل الممارسات والنماذج العالمية.

وقال إنه استكمالاً لهذا الدور العالمي الرائد والتعاون الاستراتيجي البنَّاء؛ يُشاركنا في هذا الملتقى نخبة مميزة من المتحدثين والخبراء والمختصين الذين يُمثلون مؤسساتهم الإخبارية والإعلامية وينقلون خبراتهم وتجاربهم العالمية في الجلسات النقاشية والحوارات التفاعلية.

أوضح مدير عام وكالة أنباء الإمارات أن التحديات التي تواجه الوكالات الإخبارية والمؤسسات الإعلامية في مجال نشر الأخبار وإنتاج المحتويات الصحفية والإذاعية والتلفزيونية والرقمية المتنوعة يتضاعف بشكل متزايد في ظل ما وفرته تقنيات الاتصال وتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي وبرمجيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يستدعي العمل باستمرار مع الشركاء الاستراتيجيين كافة محلياً وإقليمياً ودولياً على مواجهة هذه التحديات وإيجاد الحلول المناسبة واختيار البدائل الملائمة في إطار المسؤوليات المؤسسية والمجتمعية تجاه مختلف شرائح وأفراد المجتمع، لاسيما فئة الشباب بوصفهم الأكثر استخداماً لهذه التقنيات والتفاعل معها، وفقاً للعديد من الدراسات العلمية والأبحاث الأكاديمية والتقارير العالمية.

أضاف: «في السياق ذاته ومحاكاة لما يمكن أن تقوم به برمجيات الذكاء الاصطناعي من إمكانية إنشاء الأخبار والتقارير الحقيقية والمفبركة يتضمن جناح وكالة أنباء الإمارات المُشارك في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي منصتين رئيسيتين لخوض تجربة تفاعلية مع هذه البرمجيات الذكية».

أوضح أن المنصة الأولى ستكون بعنوان «اصنع خبراً في وام»، وهي عبارة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنشاء الأخبار والتقارير ، بينما سيخوض المستخدم في المنصة الثانية المعنونة «فبركة الأخبار ومصداقية وام»؛ تجربة حقيقية لخبر مفبرك بصورة وصوت المستخدم

من جانبه أكد طارق سعيد علاي مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في كلمته أنه منذ إطلاق الدورة الأولى من المنتدى حرصنا على تعزيز الشراكة بين الإعلام والاتصال الحكومي وصولاً إلى تحقيق أهدافنا الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومي.

وقال: «اليوم يترجم تنظيم ملتقى الإعلام العالميّ من قبل وكَالة أنباء الإمارات (وام) ضمن أجندة المنتدى الدولي للاتصال الحكومي تكامل القطاعين ووحدة الأهداف».

أضاف: «يجمعنا هذا الملتقى لمناقشة قضايا مشتركة رغم تنوعها مثل الاقتصاد الأخضر والأمن الغذائي وإدارة الموارد ونتحاور بمسؤولية للوصول إلى طروحات مشتركة تخدم المجتمعات.. وهناك توافق تام على العمل المشترك للتصدي للتحديات التي تعوق البرامج التنمويّة والوقوف على التّجارب المثمرة لتعميم فائدتها».

أكد أن تحقيق التنمية المستدامة مسؤوليّة مشتركة بين جميع الأطراف وتتطلب التعاون المتواصل لبناء ثقافات، وتعزيز السّلوك الإيجابي لدى الأفراد والمؤسَّسات ضمْن شراكات تكاملية وتفاعليّة.

وأعرب عن أمله في أن يكون َهذا الملتقى محطة جديدة في مسيرَة الشّراكة والتَّعاون وأَن يؤسّس للتوافق على تحديد إطار مستدام لهذه الشراكة لتصبح صوتاً موحّداً للتّنميّة والطموحات والتوافق بين الشعوب والثقافات«.