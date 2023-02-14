أحمد موسى: الإعلام العالمي أشاد بالحفل الذي أقيم بساحة معبد حتشبسوت

وصف الإعلامي أحمد موسى، الحفل الذي أُقيم أمام الساحة الأمامية لمعبد حتشبسوت في مدينة الأقصر، بأنه جذب السائحين، مشيدًا بالحفل حيث أصبحت فنادق المدينة السياحية كاملة العدد، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال، وصلت إلى 100% في الأقصر، وتذكرة حضور الحفل وصلت قيمتها لنحو 3 آلاف جنيه مصري «100 يورو».

الأمور كانت صعبة جدًا خلال 2015 في الأقصر وأسوان

وقال موسى، خلال تقديمه حلقة الثلاثاء من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، إنه زار محافظة الأقصر عام 2015، وقدم منها حلقة تليفزيونية عن أوضاع المدينة، مؤكدًا أن وضع السياحة كان صعبًا وقتها بسبب توقف المراكب والبازارات، مشيرًا إلى أن الأمور كانت صعبة جدًا خلال 2015 في الأقصر وأسوان.

وأشاد أحد موسى، بحديث العالم حاليًا عن احتفالية حتشبسوت التي أقيمت في الساحة الخارجية للمعبد، بحضور نحو 3 آلاف سائح، مضيفًا «فيه ناس عجيبة وغريبة لا تعلم شيء عن أهالي الأقصر؛ احنا البرنامج الوحيد اللي راح ونقل الأزمة، اللي بيتكلموا النهاردة عن الحفلة؛ انتوا حتى ساندتوا الناس علشان ترجع السياحة، والناس تعيش.. آلاف الناس كانت بتبكي!».

الأقصر شهدت حفلات ترفيهية جذبت السائحين

وأشار أنه تلقى رسائل على هاتفه الشخصي عقب انتهاء حلقة الأمس أشادوا فيها بالاحتفال الذي أُقيم بمعبد حتشبسوت في الأقصر، وجذب حوالي 3 آلاف سائح ، مؤكدًا اشادة الإعلام الدولي بهذا الحدث.

واعتبر موسى أن ما حدث في الأقصر حفلات ترفيهية جذبت السائحين، مضيفًا: «الشركة الفرنسية المنظمة لحفل دافعة ملايين، والبعض عرض على هذه الشركة إقامة الحفل في إحدى الدول، وتحملهم الكُلفة بالدولار؛ وهي رفضت من أجل إقامتها في مدينة الأقصر المصرية».