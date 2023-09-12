«الثقافة» تعلق أنشتطها 3 أيام حدادا على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

أعلنت وزارة الثقافة، تعليق كل أنشطتها الفنية، لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على ضحايا الكارثتين الطبيعيتين في ليبيا والمغرب.

حداد 3 أيام

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، القطاعات التابعة للوزارة، بوقف جميع الأنشطة، والتي كان من المقرر إقامتها من اليوم الثلاثاء حتى الخميس المقبل.

وقدمت وزيرة الثقافة، خالص التعازي والمواساة للمملكة المغربية في ضحايا الزلزال، ولضحايا الإعصار في ليبيا، مُعربة عن رجائها بالشفاء العاجل للمصابين بالبلدين.