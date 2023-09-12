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دار الأوبرا المصرية تعلق أنشطتها حدادًا على ضحايا المغرب وليبيا

كتب:

إلهام الكردوسي
02:47 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
دار الأوبرا المصرية

دار الأوبرا المصرية

أعلنت دار الأوبرا المصرية، تعليق أنشطتها تضامنا مع ضحايا الكارثة الإنسانية التي ضربت دولتي المغرب وليبيا الشقيقتين، وخلفت وراءها عدد من الوفيات والضحايا.

مواعيد تعليق الأنشطة

وذكر بيان صادر  عن الأوبرا اليوم الثلاثاء: «أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تعليق الأنشطة الفنية والثقافية على جميع مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر وحتى غروب شمس الخميس 14 سبتمبر».

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار الدولة المصرية بإعلان الحداد تضامنا مع الأشقاء العرب، ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي