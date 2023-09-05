وزارة الثقافة عبر قناة الناس: ابتكارات لتحويل المسرحيات لكوميكس للأطفال

قال الكاتب محمد ناصف، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، إن المركز الثقافي الخاص بالطفل ابتكر طُرقا لتحويل النصوص المسرحية إلى كوميكس حتى يحبها الأطفال مثل «ميكي ماوس».

تحويل الكتب الورقية إلى قصص رقمية يحبها الأطفال

وأضاف«ناصف»، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم، أنه قد جاء لنا توجيه بتكوين قصص مسرحية وتكوين سلسلة جديدة من الكوميس ومحاولة تحويلها إلى تحريك والانيميشن والقصة الرقمية أيضًا وهي عبارة عن تحويل الكتاب الورقي إلى قصة رقمية عن طريق بعض البرامج.

سلاسل قصص الأطفال

تابع بأنه بدأنا إدخال منطق الفن والعمل على التفاصيل الموجودة ووجود سلاسل لقصص الأطفال وهي تحويل الأدب إلى سن ما قبل المدرسة ووجود استراتيجية كبيرة للتربية للطفولة المبكرة حتي سن 6 سنوات.