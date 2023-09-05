رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزارة الثقافة عبر قناة الناس: ابتكارات لتحويل المسرحيات لكوميكس للأطفال

كتب:

مريم جاد
09:51 م | الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
أطفال

أطفال

قال الكاتب محمد ناصف، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل بوزارة الثقافة، إن المركز الثقافي الخاص بالطفل ابتكر طُرقا لتحويل النصوص المسرحية إلى كوميكس حتى يحبها الأطفال مثل «ميكي ماوس».

تحويل الكتب الورقية إلى قصص رقمية يحبها الأطفال

وأضاف«ناصف»، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم، أنه قد جاء لنا توجيه بتكوين قصص مسرحية وتكوين سلسلة جديدة من الكوميس ومحاولة تحويلها إلى تحريك والانيميشن والقصة الرقمية أيضًا وهي عبارة عن تحويل الكتاب الورقي إلى قصة رقمية عن طريق بعض البرامج.

سلاسل قصص الأطفال

تابع بأنه بدأنا إدخال منطق الفن والعمل على التفاصيل الموجودة ووجود سلاسل لقصص الأطفال وهي تحويل الأدب إلى سن ما قبل المدرسة ووجود استراتيجية كبيرة للتربية للطفولة المبكرة حتي سن 6 سنوات.

اقرأ المزيد:

أمين الفتوى يوضح عبر قناة «الناس» نصيب الزوج والزوجة في أحكام المواريث

أمين الفتوى عبر قناة «الناس»: لا يجوز بيع سيارة ذوي الهمم

عالم أزهري عبر قناة الناس: إذا أردت الاجتهاد في العبادة فعليك باليقين

إمام مسجد الحسين عبر قناة الناس: «احذر.. كل لايك أو شير هتتحاسب عليه»

هاني كمال يكشف عبر قناة «الناس» أضرار تدخل الآباء في اختيارات أبنائهم

كيف اختلفت التربية بين الماضي والحاضر؟.. «قناة الناس» ترصد آراء المواطنين

«أزهري» لـ قناة الناس: كثرة الإنجاب ليست بالضرورة «عزوة» ولا تأتي بالرزق

الداعية يسري جبر عبر قناة الناس: النبي لم ينافس أحدا على دنياه

الرضا التام بقضاء الله وقدره مفتاح السعادة.. داعية يشرح عبر قناة «الناس»

واعظة بـ«الأوقاف» عبر قناة الناس: الرفق بالنفس لابد يكون في الأقوال والأفعال
بقلم مريم جاد