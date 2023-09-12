«الدولي للاتصال الحكومي» بالإمارات يستضيف مناقشات قضايا الاستدامة

كشف المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن مجموعة متميزة من أصحاب الاختصاص والخبرة والمتحدثين الدوليين الذين تستضيفهم الدورة الـ12 من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، والتي ستقام يومي 13 و14 سبتمبر الجاري، تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد»، لمشاركة تجاربهم في إلهام رواد الاتصال وصناع القرار لتبني أفضل ممارسات إدارة واستثمار الموارد، والتعريف بأبرز التجارب الناجحة في هذا المجال في بلدانهم التي تشمل دولة الإمارات، وكوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، ومدغشقر، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وجامبيا، والفلبين، والهند، وكندا، والصين، وجنوب أفريقيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والبحرين، والأردن، ولبنان، وغيرها، إضافة إلى مشاركة سفراء جمهورية كوستاريكا وكوريا الجنوبية واليابان وسويسرا.

المناخ والعدالة على منصة واحدة

يستضيف المنتدى، مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، الشخصية المساهمة في قيادة جهود الدولة لتسريع وتيرة العمل المناخي، وزيادة التنوع البيولوجي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي لدولة الإمارات، وتشغل عضوية اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف (COP28).

«القاضي الرحيم» يتحدث في المنتدى

ومن بين أبرز المتحدثين في المنتدى هذا العام، القاضي الأمريكي الشهير فرانك كابريو، والملقب بـ «القاضي الرحيم» الذي عمل رئيساً للقضاة بمحكمة بلدية بروفيدنس، في ولاية رود آيلاند بالولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1985، واكتسب شهرة عالمية بفضلِ البرنامج التلفزيوني «اعتُقِلَ في بروفيدنس»، والذي انتشرت مقاطعه على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلت سمعته ومواقفه الإنسانية وانحيازه للضعفاء والمظلومين خارج الولايات المتحدة.

وزراء وأدباء ومستشارون.. أحاديث في الثقافة والتنمية

ويشارك في المنتدى عدد من كبار المسؤولين والقياديين، من بينهم ماريا أنتونيا وزيرة البيئة والموارد الطبيعية في الفلبين، وكوه جيان رئيس اللجنة الرئاسية للتحول الرقمي في كوريا الجنوبية، والدكتور تشا إنهيوك، قائد فريق Digital Twin TF في اللجنة الرئاسية المعنية بالمنصة الرقمية لجمهورية كوريا، والدكتور أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية السابق في مصر، والدكتور أيمن عياش رئيس اللجنة الملكية لقطاع التعدين في المملكة الأردنية الهاشمية.

ويستضيف المنتدى الدولي للاتصال الحكومي أيضاً، الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأمن السيبراني بخبرة تزيد عن 20 عامًا حيث بدأ حياته المهنية في الجهاز المركزي للمعلومات، إضافة إلى فترة عمله في الديوان الملكي لإنشاء البنية التحتية لتقنية المعلومات، بالإضافة إلى الدكتور رجاء المرزوقي، المنسق العام ورئيس الفريق التفاوضي الخليجي، الذي تقلد العديد من المناصب القيادية والإدارية في القطاع الحكومي والخاص والمنظمات الدولية والاقليمية، كان آخرها الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي ومستشار اقتصادي في صندوق النقد الدولي.

ويشارك عدد من الخبراء الاقتصاديين في نسخة هذا العام، منهم البروفيسور الدكتور فان غانغ أستاذ الاقتصاد في جامعة بكين ورئيس معهد التنمية الصيني، الذي حاز مرتين على جائزة «سونيفانغ« الوطنية لأبحاث الاقتصاد في الصين، وصنف أيضاً واحداً من «أفضل 100 مفكر عام في العالم»، إلى جانب ديفيد داوكوي لي، أحد كبار الاقتصاديين الصينيين، ومدير مركز الصين في اقتصاد العالم في جامعة تسينغهوا، وأحد الأكاديميين الثلاثة الذين تولوا مهام مندوبية السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني.

تنويع مصادر المعرفة والخبرات للمشاركين والحضور

وحرصاً من المنتدى على تنويع مصادر المعرفة والخبرات للمشاركين والحضور، تضم قائمة أبرز متحدثيه هذا العام، الكاتب الكندي من أصول هندية، روبن شارما، الذي يعد من أشهر المتخصصين عالميًا في مجال القيادة والتحفيز، ووصلت مبيعات كتبه إلى أكثر من 20 مليون نسخة في أكثر من 96 دولة، من أشهرها «الراهب الذي باع سيارته الفيراري»« و«نادي الخامسة صباحاً».

نساء رائدات في الاستدامة والأمن الغذائي

وعلى صعيد المجتمع المدني، يستضيف المنتدى كذلك في برنامج جلساته عدداً من الناشطين البارزين في مجالات العلوم والموارد والبيئة، من بينهم الدكتورة فاندانا شيفا، الباحثة الهندية والناشطة البيئية الداعية للسيادة الغذائية، التي صنفتها مجلة فوربس في 2010 كواحدة من أقوى سبع نساء في العالم، ويُطلق على عالمة الفيزياء الناشطة في الحركة المناهضة للأغذية المعدلة وراثياً لقب «غاندي الحبوب» و«نجمة الروك».

وستنطلق أعمال الدورة الـ12 من المنتدى، تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد»، يقدم خلالها أكثر من 250 متحدثاً وخبيراً محلياً وعالمياً، العديد من الموضوعات التي تشكّل وترسم مسار استخدام الموارد وتوظيفها ووضع رؤية لثروات المستقبل، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في الوقت الذي يشارك فيه هؤلاء المتحدثون ضمن برنامج متنوع من الجلسات الحوارية، والخطابات الملهمة، وورش العمل، إضافة إلى الفعاليات الاستباقية، والبرامج المتنوعة تشمل 90 فعالية مختلفة.