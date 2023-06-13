أعلن اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، فتح باب التسجيل لجوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، مع العلم أن التسجيل مفتوح حتى نهاية أغسطس 2023.

جوائز معرض الشارقة

- أفضل كتاب إماراتي.

- أفضل رواية عربية.

- أفضل كتاب أجنبي.

- أفضل دار نشر محلية وعربية وعالمية.

ويتم استقبال المشاركات للمبدعين ودور النشر عبر الموقع الإلكتروني www.sibf.com

معرض الشارقة الدولي للكتاب

ويشرف على معرِض الشَّارِقَة الدُّولِيّ لِلكِتَاب هيئة الشَّارِقة لِلكتَّاب ويقام فِي مدِينة الشَّارِقة عاصِمة إِمارة الشَّارِقة فِي الإمارات العربِيَّة المُتَّحِدة.

وتقام فعاليات الدورة 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، في الفترة من 01 - 12 نوفمبر 2023، ومن المقرر أن يتم تنظم حفل لتكريم الفائزين بجائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023.

يضم المعرض 4 أقسام رئيسية هي: «قسم اللغة العربية، قسم اللغات الأجنبية، قسم الأطفال، وقسم العارضين الرسميين».

وانطلقت أُولى فعَّالِيَّات المعرِض فِي مركز إِكسبُو الشَّارِقَة في 19 يناير من عام 1982 ويهدف المعرض إلى الاِرتِقاء بِمكانة الكِتاب والثَّقافة؛ وبالكتاب وصناعته ونشره ومُنذُ انطلاقة كمُلتقى سنوِيّ لِشُعُوب المِنطقة والعالم؛ وكمِنصَّة لِبِناء العلاقات والتَّبادُل المُعرَّفِيّ والثَّقافِي.