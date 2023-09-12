أمين «مستقبل وطن»: اهتمامنا بالشباب نابع من رؤية الرئيس السيسي

أكد أحمد حسام عوض، أمين الشباب بحزب مستقبل وطن، حرص الحزب على تمكين الشباب خلال الفترة الأخيرة بداية من تشكيل الأمانة المركزية للحزب، والتي شهدت تنوعا كبيرا على جميع المستويات.

جاء ذلك في كلمته ضمن فعاليات ملتقى شباب مصر «مشاركة من أجل الوطن»، الذي يعقد برعاية أمانة الشباب بحزب مستقبل وطن، وبمشاركة عدد كبير من الأحزاب المصرية والنائب تيسير مطر، والنائب الدكتور محمود حسين والنائب أحمد دياب واللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة وطن ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس الشيوخ والدكتورة النائبة غادة علي والنائب أحمد عبد الجواد والنائب محمد السباعي والنائب مجدي مرشد.

إنشاء أكاديمية شباب مستقبل وطن

ولفت أمين الشباب بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحزب عمل على إنشاء أكاديمية شباب مستقبل وطن وهو مشروع سياسي وسيتم افتتاح أول فرع لها في الدقهلية خلال الفترة المقبلة، بجانب العمل على إقامة عدد من المعسكرات التي تستهدف الترابط بين الجميع.

وأكد أن الأمانة في ضوء دعمها للشباب تستعد خلال الفترة المقبلة للاستحقاق الانتخابي المنتظر بشأن انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن جهود تمكين الشباب بالحزب والاهتمام به نابع من البيئة السياسية الحالية من جانب الرئيس السيسي التي تدعم جهود تمكين الشباب.

ويشارك في المؤتمر العديد من الأحزاب والتكتلات السياسية، على رأسها حماة الوطن، مصر الحديثة، المؤتمر، الحرية المصري، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا، برلمان شباب مصر، وطلاب من أجل مصر.