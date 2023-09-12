توافد كبير على ملتقى شباب مصر لدعم ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة

توافد عدد كبير من الشباب على ملتقى شباب مصر، الذي تنظمه أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن في فندق الدوسيت بالتجمع الخامس، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وعدد من قيادات الحزب، وعدد من النماذج الشابة والسياسيين.

ويشارك في ملتقى شباب مصر قيادات أحزاب حماة الوطن وتحالف الأحزاب السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب المؤتمر وحزب الحرية المصري وبرلمان شباب مصر، وطلاب من أجل مصر، وعدد من السياسين البارزين.

تأييد الرئيس السيسي

ويأتي الملتقى لدعم جهود الدولة وتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.