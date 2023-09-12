بوسي شلبي أول الحاضرين لعزاء والدة تامر أمين

يقام حاليا عزاء والدة الإعلامي تامر أمين بمسجد الشرطة على طريق صلاح سالم بالدراسة، وذلك بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

عزاء والدة الإعلامي تامر أمين

وحرصت الإعلامية بوسي شلبي، واللواء سمير فرج، أن يكونا أول حضور عزاء والدة الإعلامي تامر أمين لمواساته.

ويستقبل الإعلامي تامر أمين، عزاء والدته بمسجد الشرطة، رفقة شقيقه الإعلامي علاء بسيوني.

جنازة والدة تامر أمين

وكان تامر أمين دخل في حالة من الانهيار التام عقب دفن والدته في مقابر العائلة؛ وذلك حزنًا على رحيلها.

ورحلت والدة الإعلامي تامر أمين عن عالمنا، مساء الجمعة الماضي بعد صراع كبير مع المرض.