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«هنا عاش».. وفي القلوب أيضا (ملف خاص)

كتب:

سحر عزازي
09:48 م | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الفنان سمير غانم

الفنان سمير غانم

أشهر الفنانين والسينمائيين والكتاب والموسيقيين والشعراء، وأهم الفنانين التشكيليين والشخصيات التاريخية وأبطال الوطن، وغيرهم من المؤثرين، الذين أسهموا فى إثراء الحركة الثقافية والفنية والعلمية فى مصر عبر تاريخها، يحتضنهم مشروع «عاش هنا» الذى يوثق سيرتهم ويحفظ ذاكرة المكان من خلال لافتة تحمل اسم صاحبها، تُزين مدخل مسكنه، فتزداد قيمة المكان ويتعرف الأجيال على تراث مبدعيهم، من خلال الدخول على تطبيق الـ«QR»، والاقتراب من اللوحة النحاسية لمعرفة نبذة عن أهم أعمال الشخصية وتاريخها، ما يساعد على نشر الوعى والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمبانى المهمة.

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