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رئيس الأوبرا: تكريم نخبة من الفنانين والإداريين القائمين على مهرجان القلعة

كتب:

شريف سليمان
12:35 م | الجمعة 25 أغسطس 2023
مهرجان القلعة

مهرجان القلعة

قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إنّه سيتم تكريم نخبة من الفنانين والإداريين القائمين على مهرجان القلعة في نسخة هذا العام، والذين أثروا الحياة الفنية بشكل كبير، موضحًا أن الدورة مهداة للدكتور مصطفى ناجي رئيس دار الأوبرا السابق، وهو مؤسس المهرجان ورئيس دورته الأولى.

أبرز المكرمين في مهرجان القلعة

وأضاف «داغر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «سنكرم في مهرجان القلعة المايسترو ناير ناجي والسوبرانو المصرية تحية شمس الدين والفنانة ريهام عبدالحكيم واسم الفنان الراحل أحمد منيب والشاعر مجدي نجيب واسم الشاعر الراحل شوقي حجاب والمايسترو عبدالحميد عبدالغفار».

تكريم إداريين في مهرجان القلعة

وتابع رئيس دار الأوبرا المصرية: «لن نكرم الفنانين فقط، ولكننا سنكرم أيضا إداريين قائمين على المهرجان، لأن التجهيزات والتحضيرات تستمر لشهور قبل المهرجان، وكلنا لا ننام منذ أسبوعين أو يزيد».

وذكر أنّ المنافسة بين المهرجانات في مصر والعواصم العربية شيء مهم جدا من أجل التطور، «لن أتطور دون أن يكون لي منافسا حقيقيا، ومهرجان القلعة مختلف عن كل مهرجانات الشرق الأوسط، لأنه يتضمن كل الأنماط الفنية والتجارب الموسيقية، حيث سنقدم الموسيقى الكلاسيكية وموسيقى الجاز والغناء المصري القديم والغناء العربي، ولدينا فرق مختلفة من العالم مثل فنزويلا، حيث نقدم كل الخطوط الفنية المختلفة وهو أهم ما يميزنا».

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