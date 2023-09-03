نقابة الفنانين في سوريا تعلن وفاة المايسترو أمين الخياط

رحل عن عالمنا، منذ قليل، المايسترو السوري، أمين الخياط، بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين في سوريا.

نقابة الفنانين تنعى رحيل أمين الخياط

ونعت النقابة، قائلة: «ننعى الزميل القدير المايسترو أمين الخياط بعد صراع طويل مع المرض، لفقيدنا الرحمة والسكينة ولكم ولأسرته ومحبيه خالص العزاء والسلوان».

يذكر أن المايسترو أمين الخياط، قدم مسيرة فنية حافلة تعاون خلالها مع الكثير من نجوم الفن، منهم ميادة الحناوي، وصباح، ووديع الصافي، وصباح فخري.