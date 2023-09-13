ما لا تعرفه عن قطار زعيم كوريا الشمالية.. قصر متحرك و«السلطعون» وجبة أساسية

وصل كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية، إلى مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية عبر قطاره، وذلك تمهيدًا للقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولم يستخدم الطائرة الخاصة به روسية الصنع ولكنه اختار قطاره، والذي زار به روسيا عام 2019، واستغرق في رحلته 20 ساعة في رحلته لقطع مسافة 1180 كيلومترا.

أبرز المعلومات عن قطار زعيم كوريا الشمالية

1- يطلق عليه تايانجو، وهي كلمة كورية تعني الشمس، في إشارة رمزية إلى مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل سونج.

2- يضم القطار 90 عربة، جميعها مزودة بجوانب مضادة للرصاص، ويسير بسرعة حوالي 50 كيلومترا في الساعة، بسبب حمايته المدرعة الثقيلة بحسب «بي بي سي».

3- به مطعم يقدم النبيذ الفرنسي الفاخر وأطباقا طازجة مثل سمك سرطان البحر «السلطعون».

4- يسافر القطار عادة بالتزامن مع قطارين آخرين، أحدهما في المقدمة لإجراء الفحوصات الأمنية والآخر في الخلف للحراس الشخصيين والموظفين، حسبما ذكرت صحيفة تشوسون إلبو الكورية الجنوبية.

5- مع اقتراب القطار من محطة الوصول، يتم قطع الطاقة عن المسارات الأخرى لوقف مرور القطارات في المنطقة.

6- مجهز بجميع وسائل الراحة، ويحتوي على غرف مؤتمرات مغطاة بألواح خشبية، وغرف نوم وأجهزة تليفزيون بشاشات مسطحة وهواتف تعمل بالأقمار الصناعية.

7- يخضع لحراسة مشددة من قبل عملاء الأمن، ويقومون بمسح الطرق والمحطات القادمة بحثا عن القنابل والتهديدات الأخرى.

8- تقدم فيه أطباق شهية لضيوف زعيم كوريا الشمالية مثل أذن البحر وهو نوع من الرخويات.

9- لا يخلو القطار من الترفيه وبه فنانون ومغنيون، يقدمون فقرات فنية على ظهر القطار.