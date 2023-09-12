زعيم كوريا الشمالية يصل إلى روسيا بدعوة من بوتين لبحث إبرام صفقة أسلحة

قالت وسائل إعلامية روسية، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وصل إلى روسيا صباح اليوم الثلاثاء، مستقلا قطاره الخاص حيث من المقرر أن يلتقي في وقت لاحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث إبرام صفقة أسلحة.

زعيم كوريا الشمالية يصل إلى روسيا

ونشرت وسائل الإعلام الروسية، عدة صور ومقاطع فيديو تظهر زعيم كوريا الشمالية بداخل قطار بعربات ملونة باللونين الأخضر الداكن والرمادي ويتحرك باتجاه روسيا، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

وقال أندرية رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي، إن موسكو ستمد كوريا الجنوبية بتفاصيل زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا، إذا تقدمت سيول بطلب للحصول على مثل تلك المعلومات.

وأضاف أن سفارة كوريا الجنوبية لا تزال موجودة في موسكو، ويمكن تقديم المعلومات المتاحة، موضحًا أن روسيا تحرص على تحسين الاتصالات مع كوريا الجنوبية باعتبارها شريك تجاري لروسيا، وهناك مصالح مشتركة فيما يتعلق الأمر باستقرار الأوضاع في شمال شرق آسيا.

اجتماع بوتين وزعيم كوريا الشمالية

وبحسب التقارير الإعلامية المنشورة، فإن الاجتماع المنتظر لزعيم كوريا الشمالية ورئيس روسيا، في مدينة فلاديفوستوك في شرق روسيا، قد يتناول صفقة للأسلحة بين البلدين، إذ يسعي بوتين للحصول على أسلحة من كورويا الشمالية.

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان عنها أمس، إن الزيارة بين زعيم كوريا الشمالية ورئيس روسيا، أشبه «باستجداء فلاديمير بوتين للمساعدة»، مؤكدة أن وجود أي اتفاقيات في شأن الأسلحة بين البلدين سيؤدى إلى فرض عقوبات.