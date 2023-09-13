بوتين يستقبل زعيم كوريا الشمالية في موقع روسي لإطلاق الصواريخ

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في قاعدة فوستوتشني الفضائية، أحدث موقع لإطلاق الصواريخ الفضائية في روسيا.

وقال بوتين وهو يصافح كيم: «سعيد برؤيتك.. هذه هي قاعدتنا الفضائية الجديدة»، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

ووصل زعيم كوريا الشمالية إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية بالقطار، حسب ما أعلنت وكالات أنباء روسية.

وتعتقد واشنطن أنّ المحادثات بين الزعيمين قد تفضي إلى اتفاق بشأن صفقة أسلحة لدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا.