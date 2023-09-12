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بوتين: إفريقيا تمثل أولوية استراتيجية لروسيا

كتب:

هانى حسن
10:49 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إفريقيا تمثل أولوية استراتيجية لروسيا، والشرق الأقصى سيكون بوابة لمستقبل موسكو، ويُعد مهمة استراتيجية لكامل القرن الحادي والعشرين، ويتم العمل من أجل خلق عالم مُتعدد الأقطاب.

وأضاف بوتين، خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، بمدينة فلاديفوستوك الروسية، اليوم الثلاثاء، ونقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التعاون التجاري بين روسيا ودول الشرق الأقصى ازداد بنسبة 18.3% هذا العام.

تطوير التعاون الاقتصادي بين روسيا والمحيط الهادئ

وأشار الرئيس الروسي، إلى أنه يتم العمل لتطوير التعاون الاقتصادي بين روسيا والمحيط الهادئ، لافتًا إلى أن الانفتاح هو عامل المنافسة الأساسي بالمنطقة الأوراسية.

وأوضح أن في الفترة الأخيرة يتغير الاقتصاد الدولي، فبعض الدول (كالدول الغربية)، تقوض بأيديها المنظومات الاقتصادية والمالية والزراعية.

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بقلم هانى حسن