«الرقابة الصحية» تشارك في مؤتمر «سلامة المريض» بجنيف

شارك الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في المؤتمر الدولي ليوم سلامة المريض 2023، المنعقد في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف، تحت عنوان «مشاركة المرضى من أجل سلامة المريض»، والذي تستمر فعالياته على مدار يومي 12 و13 سبتمبر بحضور نخبة من خبراء الجودة على مستوى العالم وبمشاركة 50 دولة.

تعزيز السلامة والأمان في جميع مراحل الخدمة الصحية

وصرح الدكتور أحمد طه، بأنّ مشاركة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المصرية «جهار» GAHAR بالمؤتمر الدولي هذا العام، يأتي انطلاقا من دورها الأساسي في ضمان جودة الخدمة الصحية وأمن وسلامة المريض من خلال إصدار أدلة معايير الجودة الوطنية الحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا) ومراقبة استدامة تطبيقها بالمنشآت الطبية المعتمدة، خاصة وأنّ شعار المؤتمر هذا العام هو «إعلاء صوت المرضى»، وهو ما يتطابق مع جوهر معايير «جهار» التي تضع سلامة المريض كمحور أساسي لجميع مكونات الخدمة الصحية.

وأكد على أهمية التوعية العالمية بإشراك المريض من أجل تعزيز السلامة والأمان في جميع مراحل الخدمة الصحية التي يتلقاها، مشيرا إلى أنّ فعاليات المؤتمر تركز على مفهوم «سلامة المريض» من منظور المرضى أنفسهم لكونهم الطرف الأساسي الذي يقع في المعاناة نتيجة للرعاية الصحية غير الآمنة من جميع أنحاء العالم.

العاملون في مجالي الصحة والرعاية

ومن جانبه، أوضح الدكتور تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، خلال كلمته الافتتاحية، أنّ المؤتمر يعتبر منصة لراسمي السياسات، وقادة الرعاية الصحية، والعاملين في مجالي الصحة والرعاية، ومنظمات المرضى، والمجتمع المدني، وغيرها من الجهات من أصحاب المصلحة، وتبادل خبراتهم ومناقشة الاستراتيجيات الفعالة لإشراك المرضى والأسر في السياسات والممارسات الخاصة بالرعاية الصحية الآمنة.

وخلال مشاركته بالجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان «خطوات تنفيذية نحو إشراك المريض وأسرته.. إجراءات البلدان والشركاء، وخدمات الرعاية الصحية»، التي أدارها ليام دونالدسون، أكد الدكتور أحمد طه أنّ سلامة المرضى ترتبط بشكل كبير بسلامة مقدم الخدمة، وسلامة المنشأة، وكذلك سلامة البيئة الصحية وهي حقائق أساسية تجعل تحقيق سلامة المرضى عملية متكاملة تحتاج إلى جهود العديد من الفرق وأصحاب المصلحة.

ولفت طه إلى أنّ الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR، وهي المنظمة المسؤولة عن ضمان جودة نظام الرعاية الصحية في مصر، تعي تماما أنّ التثقيف الصحي للمريض وأسرته يقع على نفس قدر الأهمية لتثقيف مقدمي الرعاية الصحية، وهو ما انعكس في خطتها الاستراتيجية والمبادرات التي تتبناها حيث تتطلب المشاركة الآمنة للمريض في اتخاذ القرار بشأن خطة الرعاية الصحية التي يتلقاها تتطلب توفير التعليم والمعلومات لكل مستويات المرضى.

وفي سياق متصل، عقد الدكتور أحمد طه على هامش فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، مباحثات مشتركة مع نيلام دينجرا، رئيس وحدة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، حول المبادرات المصرية لتعزيز سلامة المرضى، إلى جانب لقاءات مع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية بهدف تعزيز التعاون المشترك وعلى رأسهم: رونالد لاڤاتر، رئيس الاتحاد الدولي للمستشفيات، ود.چوناثان برلين، الرئيس التنفيذي للجنة المشتركة الدولية (JCI)، ود. هيلين هوجيس، المدير التنفيذي لمؤسسة (تعليم أمان المرضي) بلندن - المملكة المتحدة.

يذكر أنّ المؤتمر شارك به شخصيات مصرية وعربية، بينها الدكتورة نجوى متولي، عضو مؤسس برابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، والدكتور علي عسيري، مدير مركز أمان المرضي بالسعودية والدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية.