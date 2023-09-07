إقبال كبير على جناح «الرقابة الصحية» في مؤتمر الصحة والسكان

شهد جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، المقام على هامش المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، إقبالا من الزائرين للتعرف على رحلة حصول مختلف المنشآت الصحية على اعتماد جهار GAHAR Accreditation، وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة والحاصلة على الاعتماد الدولي من الإسكوا.

ويأتي ذلك أيضا للتعرف على امتيازات الدخول في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مشروع مصر الصحي للجمهورية الجديدة.

وتحت شعار «معا خطوة للأمام على طريق الجودة»، يقدم جناح الهيئة أنشطة متنوعة للتعريف بخدمات الهيئة، وعلى رأسها المزايا التنافسية التي يمنحها اعتماد جهار GAHAR على المستويين المحلي والعالمي، من خلال عروض تقديمية متنوعة، وشرح من ممثلي الإدارات لكل مرحلة من مراحل التقدم للتسجيل والاعتماد.

حزم البرامج التدريبية المقدمة للمؤسسات والأفراد العاملين بالقطاع الصحي

واستعرض مركز التدريب المعتمد بالهيئة، عبر عرض تقديمي، حزم البرامج التدريبية المقدمة للمؤسسات والأفراد العاملين بالقطاع الصحي وقنوات التواصل للتسجيل بالبرامج أو تصميم برامج خاصة، وفقا لاحتياجات المنشأة.

واستعرضت الإدارة العامة للدعم الفني خدماتها لمساعده المنشآت الصحية على تطبيق المعايير، واستخدام أداة التقييم الذاتي التي تتيحها الهيئة مجانا، من خلال موقعها الإلكتروني، وتقديم شرح تفصيلي مبسط لخطوات طلب زياره ميدانية للمنشأة الصحية، وكيفية إجراء دعم عن بعد بشكل فعال، بواسطة فرق عمل الدعم الفني المختلفة.

وحول دور معايير الجودة في ضمان سلامة المريض وأمان الخدمة الصحية، استعرضت الإدارة العامة لأبحاث وتطوير المعايير فيلما بعنوان: «معيار يساوي حياة» لقصة واقعية لمريض، للتركيز على أهمية تطبيق المعايير لمقدم الخدمة وللمواطن على حد سواء.

وعرضت الإدارة العامة للاعتماد وتسجيل المنشآت الصحية، أهم المحطات الخاصة بالاعتماد، والتي تبدأ بعمليه التسجيل على البوابة الإلكترونية، ويتبع ذلك سداد رسوم الزيارة التقييمية، ثم تسجيل أعضاء المهن الطبية، وعند جاهزية المنشأة تُجرى الزيارات التنظيمية، ويلي ذلك العرض على اللجنة العليا للاعتماد وإصدار الاعتماد.

فرص استثمارية بالقطاع الصحي تحت مظله التأمين الصحي الشامل

واستعرضت الإدارة العامه للتسويق وتنمية الأعمال، من خلال عرض تقديمي، ومن خلال التواجد بجناح الهيئة، الخدمات المتاحة لتيسير الدخول بمنظومة التأمين الصحي الشامل، والشراكات مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي والجامعي والعسكري والشرطي، بالإضافة إلى المنشآت الصحية للكيانات الكبرى والتي تتيح فرص استثمارية بالقطاع الصحي، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بالجمهورية الجديدة.

وحول الدور الرقابي للهيئة، استعرضت الإدارة المركزية للرقابة الصحية أهم إنجازاتها خلال فترة عمل الهيئة، والتعريف بأهم مهام فرق العمل بالإدارات العامة للرقابة الفنية والإدارية ورضاء المتعاملين، لضمان استدامة تطبيق المعايير وتقديم خدمات صحية ذات جودة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.