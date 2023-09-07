«الرقابة الصحية»: الأخطاء الطبية ثالث أسباب الوفاة عالميا

قال الدكتور أحمد طه رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إنّ الأخطاء الطبية تمثل السبب الثالت للوفاة عالميًا بعد النوبات القلبية والجلطات، وذلك في اليوم الثالث من فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي يعقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

8 ملايين شخص يتعرضون لمضاعفات بعد الجراحات

وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنّ هناك 8 ملايين شخص يتأثرون بالأخطاء الطبية التي تؤدي للوفاة عالميًا، حيث ينفق عالميا 6 تريليون جنيه لتعامل مع الآثا رالناتجة عن الأخطاء الطبية، وهناك نحو 8 ملايين شخص يحدث لهم مضاعفات بعد الجراحات، بينهم مليون شخص يتعرضون للوفاة.

وأكد طه أنّ هناك خدمات صحية مقدمة دون تطبيق معايير جودة في النظام الصحي ما يُمثل خطرًا كبيرًا وتشبه التحرك في متاهة، مشيرا إلى أنّ أي نظام طبي يعمل دون معايير جودة، فهو مهدد بعدوى مكتسبة وأخطاء تشخيصية علاجية وجراحية وجلطات.