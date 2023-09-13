«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. والعظمى في القاهرة 33 درجة

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الأماكن والمحافظات الساحلية المعرضة لسقوط الأمطار اليوم، نظرا لاستمرار تاثير أمتداد المنخفض الجوي الناتج عن العاصفة دانيال التي غادرت الأراضي المصرية منذ ساعات.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد في تقرير صادر عنها، بشأن أماكن سقوط الأمطار اليوم، أنّ السحب الممطرة ممتدة حاليا إلى شمال الوجه البحري ككل والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، بدءا من السلوم ومطروح والعلمين وصولا إلى سيدي براني والإسكندرية، على السواحل الغربية للبلاد، بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية، وتمتد السحب المحملة بالأمطار إلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة بور سعيد والإسماعيلية والسويس، ومنطقة خليج السويس ووسط سيناء، وتكون الأمطار بين متوسطة وضعيفة على فترات متقطعة من النهار.

تاثير العاصفة دانيال

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ مصر عانت خلال الـ48 ساعة الماضية من امتداد تأثير العاصفة دانيال، حيث زادت حدة الاضطربات والظواهر الجوية، والسحب الممطرة، وكانت المحافظات الساحلية هي الأكثر تاثرا بها، بينما امتدت ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبري ظهر أمس.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: 33 - 25.

- السواحل الشمالية: 30- 24.

- جنوب سيناء: 37 - 30.

- شمال الصعيد: 35 - 24.

- جنوب الصعيد: 38 - 29.