ما سبب العاصفة دانيال؟.. «الأرصاد» تشرح علاقتها بالمنخفضات الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب العاصفة دانيال التي تؤثر على مصر منذ ظهر أمس، وفقا للصور والخرائط الطقسية الصادرة عن الأقمار الصناعية.

سبب ظهور العاصفة دانيال

وقالت غانم لـ«الوطن»، إنّ سبب العاصفة دانيال على مصر، نتيجة لامتداد منخفض جوي قادم في غرب البلاد، فقدت قوته على الأراضي الليبية، وتحول بالفعل إلى منخفض جوي متعمق داخل الأراضي المصرية، لافتة إلى أنّ المنخفض الجوي تزامن مع منخفض آخر على مسطح البحر المتوسط، ومنخفض جوي ثالث قادم في طبقات الجو العليا، ما تسبب في حالة من عدم الاستقرار والاضطرابات الجوية، صاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة، وتكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، بدأت من غرب البلاد وامتدت منذ ظهر أمس إلى السواحل الشمالية، وأثرت على المحافظات المطلة على شمال البحر المتوسط، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة وبكميات مختلفة من مكان لآخر.

تأثير العاصفة دانيال اليوم

ويُتوقع أن تواصل العاصفة دانيال تأثيرها اليوم من خلال امتدادها إلى السواحل الشرقية للبلاد، ووسط سيناء ومدن القناة، وأخيرا القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومناطق من شمال الدلتا، حيث نشهد سقوط أمطار بين خفيفة ومتوسطة على أغلب الأنحاء.