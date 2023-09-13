«الأرصاد» تزف بشرى: العاصفة دانيال غادرت مصر منذ ساعات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العاصفة دانيال غادرت مصر خلال الساعات الماضية، ونحن حاليا نقع تحت تاثير امتداد منخفض جوي متعمق يعمل على تكاثر السحب الممطرة لمدة 24 ساعة، وسينتهي تأثيره بدءا من صباح غدا الخميس، إذ نشعر بعودة الاستقرار في الأحوال الجوية.

تأثير العاصفة دانيال

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر عانت في اليومين الماضين من تأثير العاصفة دانيال، والتي تسببت الكثير من الاضطربات والظواهر الجوية، ما بين نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة وسرعات كبيرة، وتكاثر للسحب الممطرة على عدد كبير من المحافظات.

وأشارت إلى تفاوت شدة وكمية الأمطار من مكان لآخر وفقا للطبيعة الجغرافية، بسبب المنخفض الجوي الذي صاحب العاصفة دانيال من الأراضي الليبية، وتأثير منخفض جوي على البحر المتوسط، ومنخفض ثالث قادم في طبقات الجو العليا.

أمطار على المحافظات

وأشارت الأرصاد أيضا إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الغربية للبلاد، وكل من محافظات مطروح والإسكندرية والعلمين والضبعة والسلوم وسيدي براني، تمتد مع تقدم ساعات النهار إلى خليج السويس ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.