أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 13-9-2023 في مصر.. مستقرة

تسجل أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 13-9-2023 في مصر استقرارا ملحوظا؛ وذلك للتوازن القائم حاليا في الأسواق المصرية بين العرض والطلب، ما يشجع المواطنين الفترة الحالية على استكمال أو بدء أعمال البناء، وذلك وفقا لما أعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعاليمة التابعة لمركز المعلومات برئاسة مجلس الوزراء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 13-9-2023 في مصر، وجاءت كما يلي:

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

- أسمنت المعلم 1683 جنيها.

- أسمنت السهم 1680 جنيها.

- أسمنت الفهد 1620 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

- أسمنت وادي النيل 1680 جنيها.

- أسمنت المسلح 1750 جنيها.

- أسمنت جنوب الوادي 1710 جنيهات.

- أسمنت المخصوص 1700 جنيه.

- أسمنت السويس 1970 جنيها.

- أسمنت السويدي 1800 جنيه.

- أسمنت العسكري 1693 جنيها.

- أسمنت النصر 1700 جنيه.

- أسمنت 42.5 يبلغ 1690 جنيها.

- أسمنت حلوان 1710 جنيهات.