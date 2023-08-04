أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر.. «اعرف الطن بكام»

تعتبر صناعة الأسمنت في مصر من أهم الصناعات الحيوية والتي تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، إذ تمتلك مصر ثروة من الخامات اللازمة لإنتاج الإسمنت، مثل الحجر الجيري والرمل والطين، وتشهد السوق المصري منافسة شديدة بين الشركات المحلية والعالمية في هذا المجال.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وتشهد أسعار الأسمنت في مصر اليوم الجمعة 4-8-2023، إستقرارآ ملحوظا، وتتراوح أسعار الأسمنت ما بين 1620 إلى 1800 جنيه، ويختلف السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة، حيث تُضاف أسعار النقل والتخزين إضافة إلى نسبة الربح.

استقرار أسعار الأسمنت

وتستعرض «الوطن»، أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 4-8-2023، في السوق المصري، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب شعبة مواد البناء:

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

أسمنت النصر 1700 جنيه للطن.

أسمنت المسلح 1730 جنيها للطن.

أسمنت العسكري 1700 جنيه للطن.

أسمنت المخصوص 1700 جنيه للطن.

أسمنت المعلم 1673 جنيها للطن.

أسمنت وادي النيل 1680 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1700 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت سيناء 42.5 بسعر 1690جنيها للطن.

أسمنت حلوان 1700 جنيه للطن.

أسمنت السويدي 1800 جنيه للطن.

أسمنت السهم 1680 جنيها للطن.

أسمنت جنوب الوادي 1700 جنيه للطن.

أسمنت الفهد 1620 جنيها للطن.