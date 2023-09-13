مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الأحد المقبل

يعقد الفنان انتصار عبدالفتاح رئيس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، مؤتمرًا صحفيًا، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، يوم الأحد المقبل، بالمجلس الأعلى للثقافة الساعة 4.30 عصرًا للإعلان عن تفاصيل بدء المهرجان والفرق المشاركة والمكرمين وأماكن العروض ومواعيد إقامته وورش العمل التي تتخلله، وضيف شرف المهرجان والجهات المشاركة، بالإضافة للإعلان عن تفاصيل حفلي الافتتاح والختام.

موعد انطلاق مهرجان سماع

يُقام المهرجان بالتعاون مع قطاعات الوزارة المختلفة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة إيمان نجم المجلس الأعلى للثقافة برئاسة هشام عزمي الأمين العام، صندوق التنمية الثقافية برئاسة وليد قانوش، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ووزارة الآثار والتنشيط السياحي، بحضور حشد كبير من القيادات.

ومن المقرر انطلاق بدء فعاليات المهرجان في دورته السادسة عشر في الفترة من 22 حتى 28 سبتمبر الجاري على مسرح السور الشمالي.

ويعرض المؤتمر فيلم تسجيلي عن مهرجان سماع الدولي في الدورات السابقة ويتحدث الفنان انتصار عن رحلته في تأسيس المهرجان على مدار 15 سنة والتي أصبح لها مكانة دولية على مستوى العالم، ولوحة الشرف التي تضم أهم الشخصيات المكرمة.