وزيرة الثقافة تفتتح صالونا ثقافيا في الشيخ زويد بشمال سيناء

افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، يرافقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الصالون الثقافي الذي يقيمه إقليم القناة في مدينة الشيخ زويد، تحت عنوان «القضايا السكانية.. وجودة حياة الإنسان المصري».

عُقد الصالون بحضور عمرو بسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأمل عبد الله، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني، رئيس فرع ثقافة شمال سيناء، وسعيد عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، ونوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان في شمال سيناء.

إجراءات الدولة للحد من الزيادة السكانية

وناقش الصالون، القضية السكانية باعتبارها من أهم القضايا التي تؤثر علي جودة حياة الانسان المصري، والإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية.

وجاء افتتاح الصالون الثقافي بمدينة الشيخ زويد؛ خلال زيارة وزيرة الثقافة الي محافظة شمال سيناء لمتابعة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والإبداعية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية لأبناء المحافظة.