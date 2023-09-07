وزيرة الثقافة تتفقد ورش الفنون التشكيلية للأطفال بالشيخ زويد

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، 3 ورش للفنون التشكيلية والخرز والكوريشية، وذلك خلال زيارتها الي مدينة الشيخ زويد

ورشة فنون تشكيلية للأطفال بالشيخ زويد

وبحسب بيان صحفي لمحافظة شمال سيناء، تضم ورشة الفنون التشكيلية، الرسم مع الأطفال باستخدام ألوان الفلوماستر والخشب والباستل، إذ يرسم الأطفال لوحا تعبر عن الانتماء للوطن والبيئة السيناوية، وذلك تحت إشراف الفنانة إيناس سمير، مدير قصر ثقافة العريش ورئيس قسم الفنون التشكيلية والحرف البيئية.

ورشة عمل للأطفال بمدينة الشيخ زويد

وتضم ورشة الخرز، تصميم بعض الأشكال من الخرز مثل الشنط والميداليات والكوستر، وذلك تحت إشراف الفنانة ناهد الشعراوي، فيما تضم ورشة الكوريشيه تعليم الغرز بالإبرة وتنفيذ المفارش والشنط بخيوط الكوريشيه المختلفة.

ومن جهتها ،أكدت وزيرة الثقافة، أنها تهتم بمحافظة شمال سيناء، وهذه هي الثانية لها، لمحافظة شمال سيناء خلال بضعة أشهر، التي تأتي ضمن خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة بسيناء، ولمتابعة تنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والإبداعية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات الثقافية لأبناء المحافظة.