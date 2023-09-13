عضو بـ«النواب»: مصر تمتلك منظومة استثمارية في الاقتصاد الأخضر

قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن انطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي، جاء استكمالا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، علاوة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مر نحو لتحول الأخضر وتشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لإفريقيا والعالم.

الاقتصاد الأخضر

وأوضح «الخبيري»، في تصريحات صحفية له، أن مصر تمتلك منظومة استثمارية في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ بالإضافة إلى فتح فرص استثمارية في مجالات إدارة المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والمجال الزراعي وإنتاج الغذاء.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا المنتدى سيعمل على تعزيز فرص الاستثمار وفقًا للمناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء وإدارة المخلفات والطاقة المتجددة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وبنية تحتية تؤهلها لجذب الاستثمارات في مسار التحول الأخضر.

منتدى الاستثمار البيئي

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن هذه الفرص الاستثمارية تستهدف رفع مستوى الاقتصاد الوطني مما يعود بالإيجاب على المستوى الاجتماعي والبيئي، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب في المجالات المختلفة.

وتابع عضو مجلس النواب، أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سيشمل كافة القطاعات المختلفة سواء الصناعية أو الغذائية أو السياحية القائمة على أساس حيوي.

ولفت النائب نادر الخبيري، إلى أن المنتدى يعكس ما تحرص عليه القيادة السياسية في الدخول بمسارات متوازية لتقويض مسببات التغير المناخي وتخفيف العبء الاقتصادي المترتب على عدم خفض انبعاثات الكربون والتي تقوم على تشجيع الاستثمارات البيئية ونظم التحول للاقتصاد الأخضر، وتعظيم استغلال إعادة تدوير المخلفات وبالأخص الصناعية منها، لما لها من مردود بيئي وصحي إيجابي.