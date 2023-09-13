«التعليم»: لن يحق للمتعاقدين بنظام الحصة المطالبة بالتعيين

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، فتح باب التقديم للتعاقد بالحصة لسد العجز المعلمين، استعداداً للعام الدراسي 2023-2024، ومن المقرر أن يبدأ يوم 30 سبتمبر وفقاً للمواعيد المحددة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

العمل بنظام الحصة

وحددت المديريات التعليمية، ضوابط العمل بنظام الحصة لسد العجز بالمدارس، إذ يتمّ الاستعانة من غير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للعمل بنظام الحصة بما لا يتجاوز 20 جنيهًا للحصة، بشرط أن يكون حاصل على مؤهل عالٍ تربوي أو مؤهل عال دبلوم تربوي مناسب في التخصص المراد العمل به.

وأكدت المديريات التعليمية، أنَّه لن يحق المتعاقدين بنظام الحصة بالمطالبة مستقبلًا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة، وليس لهم الأولوية في التعيين بالمسابقات، فضلاً عن اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

نصاب المعلم لا يزيد على 24 حصة

وأشارت المديريات التعليمية، إلى أنََه لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة على 24 حصة أسبوعياً، إذ يتمّ صرف المكافأة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين بالمدرسة وموجه أول المادة نظير مكافأة منظومة 20 جنيهًا للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.