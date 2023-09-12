وزير التعليم يعتمد نتيجة امتحانات القبول بمدارس «STEM»

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات القبول بكل من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس.

وتقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا 15641 طالبا بواقع 7422 من البنين، و8219 من البنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات.

وجرى قبول 1205 من الطلاب البنين، و1193 من الطالبات، وذلك عقب اجتيازهم بنجاح اختبارات القبول التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتي عقدت إلكترونيا واشتملت على اختبارات في كل من الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي.

ومن المقرر أن يتم تنسيق هؤلاء الطلاب وتوزيعهم على مدارس المتفوقين للبنين والبنات وفقا للرغبات التي سبق لهم تدوينها عند التقدم.

وفيما يتعلق بمدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس، تقدم للالتحاق بها 5048 طالبا، وتم قبول 96 ممن اجتازوا بنجاح الامتحانات الأربعة المقررة لهم.