وزير التعليم: وضع مواصفات تتواءم مع الذكاء الاصطناعي لخريجي المدارس

شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، افتتاح ورشة العمل الأولى حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، التي تنظمتها شركة ميتا العالمية، في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2023، بمشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع جامعة مصر للمعلوماتية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، بهدف استعراض تكنولوجيا الميتافيرس والذكاء الاصطناعي كمبادرة جديدة لتشجيع الابتكار باستخدامها خلال الأعوام المقبلة في مختلف المجالات.

حضر فعاليات الورشة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التعليم للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، وكوجو بواكي نائب رئيس شركة ميتا لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وفارس العقاد المدير الإقليمي لشركة ميتا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، والدكتورة غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار.

الذكاء الاصطناعي

‏‎وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته لحضور الفعاليات المهمة حول دور الميتافيرس في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنّ الأماني غير المحدودة التي يمنحها هذا العالم الافتراضي الهائل للطلاب في كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، يؤكد أنّ الذكاء الاصطناعي يعتبر القاطرة التي تقود العالم الآن وفي المستقبل، كما أنّه من ركائز الثورة الصناعية الرابعة، ويساعد الإنسان على تقديم حلول تكنولوجية معتمدة على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي للمشكلات التي يلاحظها في محيطه ومجتمعه.

إعداد مواصفات لخريجي التعليم قبل الجامعي

وقال الوزير إنّه في ضوء الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، ستتحول وتتغير وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تتولى إعداد مواصفات لخريجي التعليم قبل الجامعي لتتواءم مع هذا التطور، وكذا دور المعلمين، وشكل الأبنية التعليمية، وطرق تقييم أبنائنا الطلاب.

وأضاف الوزير أنّ التحول الرقمي هو أحد أبعاد الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم (2024/2029)، وأيضًا التحول الرقمي نجده مع كل مجالات الخطة الاستراتيجية.

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أنّ مصر من الدول القليلة التي استكملت التعليم أثناء فترة «كوفيد - 19»، وهذا يعود إلى وجود بنية تكنولوجية قوية، لافتًا إلى أنّ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوى خلال العام الدراسي 2022/2023 تمت من خلال التابلت (أونلاين)، وهو ما يعد أحد التحولات الهامة في ضوء التحول الرقمي، لافتًا إلى توفير الوزارة المنصات التعليمية، والمواد الرقمية الهائلة، كما أنّ وجود التابلت يساعد الطلاب على تعدد مصادر المعرفة .

وأوضح الوزير أنّ وجود الميتافيرس سيزيد التفاعلية أكثر في التعليم، وسيزيد من أنسنة التعليم، متابعا: «عشنا جميعًا حياتنا بشكل مختلف تمامًا خلال تفشي جائحة كورونا في مصر والعالم، ولمسنا جميعًا أثر هذه الجائحة وما تبعها من إجراءات وقائية على التعليم في جميع أنحاء العالم، عشنا هذا الواقع بكل تفاصيله في تلك الأوقات، وقد نبهتنا تلك الأزمة العالمية لحقيقة مهمة، وهي أنّ طرق وأساليب التعلم التقليدية يجب أن تتطور وتعتمد بصورة أكبر على أحدث التطبيقات والحلول التكنولوجية، حتى نتمكن من مواكبة المستقبل ، وكانت مصر من الدول القليلة التي واصلت العملية التعليمية أثناء هذه الجائحة، بفضل إدخال التكنولوجيا في التعليم، حيث أن هناك حوالي (2500) مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية».