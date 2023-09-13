«الأرصاد الليبية» تحذر من تغير المناخ: السبب الرئيسي في دمار الكوكب

أكد محيي الدين رمضان، مدير إعلام الأرصاد الجوية الليبية، خطورة العاصفة دانيال المتسببة في سقوط كميات هائلة من الأمطار في وقت قصير للغاية على البلاد، لتتجاوز 400 مليمتر من المياه في ساعات والتي كانت تسجل في سنوات، موضحا أن تغير المناخ يعد السبب الرئيسي في دمار الكوكب.

«رمضان»: استقرار يعم درنه والشرق الليبي بعد العاصفة «دانيال»

واستعرض «رمضان» خلال مداخلة هاتفية له من «طرابلس» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، آخر التطورات بليبيا، وتحديداً مدينة درنه، قائلا إنه من الناحية الجوية يعم الاستقرار المنطقة ومناطق الشرق الليبي بصفة عامة، وذلك بعد أن غادر المنخفض والعاصفة دانيال المطرية التي اجتاحت المنطقة وأدت للكارثة نادرة الحدوث.

مدينة درنه ووقوعها في منطقة جبلية جغرافيا

وتابع مدير إعلام الأرصاد الجوية الليبية، أنَّ المرتفع الجوي لا يزال مسيطر ووصول المياه إلى السد يعد السبب الرئيسي والمباشر في الكارثة ما تسبب في انهيار سدين بفعل قوة المياه، وفيضانات عارمة ضربت المنطقة نظراً للطبيعة الجغرافية لمدينة درنه الواقعة في منطقة جبلية، وبالتالي زيادة قوة الدفع للمياه نتيجة الارتفاع لتجرف في طريقها المساكن والأرواح.