تفاصيل تأثير العاصفة دانيال على الأردن (فيديو)

تتأثر المملكة الأردنية بالعاصفة دانيال غدا الأربعاء بحسب أحدث الخرائط الجوية، ومن المُتوقع أن تتسبب بحالة من عدم الاستقرار الجوي الأربعاء المقبل؛ إذ يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتُصبح أقل مما هو معتاد عليه لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء مائلة للبُرودة.

توقعات بتكاثر كميات من السحب في الأردن

ومن المتوقع أن تتكاثر تدريجيا كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة وتتهيأ الفرصة لهطول زخات من الأمطار خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة الأردنية وقد تكون غزيرة في نطاقات جغرافية ضيقة وتترافق مع حدوث الرعد أحيانا، بحسب موقع «طقس العرب».

العاصفة دانيال.. طقس الأردن غدا الأربعاء

وبينت الخرائط الجوية أنه في ساعات الظهيرة والعصر تكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام في معظم المناطق، وتنشط سرعة الرياح الشمالية الغربية على فترات وتعمل على إثارة الأتربة والغبار وبخاصة في البادية مع بقاء الفرصة مُهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق بسبب العاصفة دانيال.

وتسود خلال ساعات الليل أجواء لطيفة في أغلب المناطق، وتميل للبُرودة فوق المُرتفعات الجبلية والسهول لاسيما مع ساعات الليل المُتأخرة، مع ظهور للغيوم على ارتفاعات مختلفة ويميل الطقس للاستقرار في أغلب المناطق.