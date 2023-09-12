«الأرصاد» تكشف عن تأثير العاصفة «دانيال» على مصر.. انخفاض الحرارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ العاصفة دانيال، عبارة عن منخفض جوي، مشيرًا إلى أنها كانت قوية على اليونان وليبيا، وفقدت قوتها بشكل كبير بعد دخولها إلى شرق ليبيا، وأحدثت أمطارًا غزيرة في الصباح الباكر على الأراضي الليبية.

رياح جنوبية غربية مثيرة

وتابع شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الاثنين، أن العاصفة بدأت دخول الحدود المصرية ظهر اليوم، برياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة على السلوم، وامتد تأثير هذه الرياح على الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، وأدي لارتفاع درجات الحرارة، وساهم في زيادة ارتفاع درجات الحرارة.

الرياح اتجهت إلى مطروح

وأضاف أن هذه الرياح اتجهت إلى مطروح، مما أدى لسقوط أمطار متوسطة الشدة، ويستمر تأثير هذا المنخفض من غرب مصر إلى شرقها، خلال الساعات المقبلة وعلى مدار اليوم الثلاثاء، ويصاحبها رياح شمالية غربية تعمل على انخفاض درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية من 3 لـ4 درجات عن درجة حرارة اليوم.

ولفت إلى أن نشاط الرياح سيستمر على مدن القناة ووسط سيناء وشمال محافظات البحر الأحمر، وفرص سقوط الامطار ستستمر على محافظات الوجه البحري، أما جنوب محافظات البحر ففرص سقوط الأمطار خفيفة، على مناطق متفرقة بصورة غير مؤثرة.