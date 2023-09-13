«العالم يتغير من أجله».. 3 قرارات تفصيل لميسي في الدوري الأمريكي

ليس غريبًا تأثير ليونيل ميسي، على كل مكان يذهب إليه، لذلك لم يحتاج للبقاء بالدوري الأمريكي أكثر من 30 يومًا، من أجل وضع تغييرات جذرية على الدوري الأمريكي والقوانين واللوائح، بعد انتقاله إلى إنتر ميامي، قادمًا من باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي يرفض اللقاءات الإعلامية

القاعدة الأولى التي تحطمت أمام ليونيل ميسي في الدوري الأمريكي، كانت عدم إجباره على إجراء اللقاءات الإعلامية عقب كل مباراة، الأمر الذي كان حتميًا قبل وصوله، إذ قرر مسؤولي الدوري عدم وضع عقوبات على البرغوث الأرجنتيني.

كان لزامًا على ميسي إجراء لقاء إعلامي بعد مباراة نيويورك، مثلما جرت العادة في الدوري الأمريكي، الذي تجبر اللاعبين على الحديث لوسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة عقب كل مباراة، لكن بعد وصول البرغوث، تم رفع العقوبة عنه حال رفض ذلك.

إيقاف مباريات الدوري الأمريكي خلال توقف «فيفا»

الغريب في الأمر أن القواعد التي جرى اعتمادها منذ سنوات، تتغير في ليلة وضحاها، إذ قرر مسؤولي الدوري الأمريكي، عدم خوض أي مباريات خلال فترة التوقف الدولي، التي يقرها الاتحاد الدولي «فيفا»، من أجل منح المنتخبات فرصة لاستدعاء لاعبيها.

منذ وصو ليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي، لم يكن هناك فرصة لخوض أي مباراة بدونه، لذلك تم تغيير عدد من القواعد، التي تسمح بعدم إقامة أي مباراة خلال فترة التوقف الدولي، من أجل استغلال وجود البرغوث الأرجنتيني وأفضل لاعب في العالم 7 مرات، في جميع المباريات.

كسر حاجز الرواتب

لم تتوقف التغييرات عند هذا الحد، بل امتدت لتصل إلى تغيير قوانين سقف الرواتب في الدوري الأمريكي، إذ يحق لكل فريق تسجيل 3 لاعبين فوق الحد الأقصى للرواتب المسموح بها، لكن إنتر ميامي سيلجأ لكسر تلك القاعدة، بعد تسجيل ليونيل ميسي، وإلى جانبه سيرجيو بوسكيتس وكامبانيا، من أجل استقطاب نجوم أوروبا إلى الدوري الأمريكي.