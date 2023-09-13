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مصر تحتضن مؤتمر مجموعة العمل الأفريقية للطب العسكري على مدار 3 أيام

كتب:

محمد مجدي
01:41 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

ينعقد في القاهرة، مؤتمر مجموعة العمل الأفريقية للطب العسكري، اعتبارًا من غدًا الخميس، ولمدة 3 أيام في أحد فنادق التجمع الخامس، وذلك تحت رعاية القوات المسلحة المصرية، واللجنة الدولية للطب العسكري.

ويُشارك في فعاليات مؤتمر مجموعة العمل الأفريقية للطب العسكري، مديري الخدمات الطبية العسكرية، ومسئولي الإمداد الطبي في الدول الأفريقية والعربية، والذين يلتقون لحضور أكثر من 60 محاضرة وورشة عمل في مختلف التخصصات الطبية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.