مصر تحتضن مؤتمر مجموعة العمل الأفريقية للطب العسكري على مدار 3 أيام

ينعقد في القاهرة، مؤتمر مجموعة العمل الأفريقية للطب العسكري، اعتبارًا من غدًا الخميس، ولمدة 3 أيام في أحد فنادق التجمع الخامس، وذلك تحت رعاية القوات المسلحة المصرية، واللجنة الدولية للطب العسكري.

ويُشارك في فعاليات مؤتمر مجموعة العمل الأفريقية للطب العسكري، مديري الخدمات الطبية العسكرية، ومسئولي الإمداد الطبي في الدول الأفريقية والعربية، والذين يلتقون لحضور أكثر من 60 محاضرة وورشة عمل في مختلف التخصصات الطبية.