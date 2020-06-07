البرلمان يوافق على التحاق المفصولين من الطب العسكري بنظيرتها الحكومية

وافق مجلس النواب خلال جلساته العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، وإرجاء الموافقة النهائية لتحقيق أغلبية الثلثين حيث أنه أحد القوانين المكملة للدستور.

ويتضمن التعديل 3 مواد، بهدف إتاحة فرصة للطالب المفصول من الكلية الفنية العسكرية أو كلية الطب العسكرية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية، أن يكون له الحق في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الطب، وفقا للنظم المقررة بها بالجامعات.

تعديلات القانون

المادة الأولى: يضاف للمادة 17 من القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية فقرة أخيرة نصها: "ويكون للطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدى كليات الهندسة وفقا للنظم المقررة بها".

المادة الثانية: ونصت على أنه "يضاف للمادة الثانية عشر من القانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة فقرة أخيرة نصها: "ويكون للطالب المفصول في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدى كليات الطب وفقا للنظم المقررة بها".

المادة الثالثة: مادة النشر بالجريدة الرسمية