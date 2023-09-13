شاب يُوثق اختفاء أجزاء من مدينة درنة قبل وبعد العاصفة دانيال (فيديو)

اختفت الكثير من معالم مدينة درنة الليبية بنسبة يقدرها البعض بنحو 25% من إجمالي المدينة المنكوبة بالعاصفة «دانيال»، التي حولت كثيراً من المباني إلى كومات من التراب، وباتت مجرد صورة تذكارية في الفيديوهات والصور، وضحايا ومصابين بالآلاف، ومشاهد مأساوية لا تحصى نتيجة حجم الكارثة وفظاعتها.

اختفاء مدينة درنة

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لشاب يُوثق اختفاء مدينة درنة قبل تضررها بالعاصفة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد ضحايا ليبيا المستمر وحجم الدمار الذي حصل للمدينة بسبب إعصار دانيال المدمر.

كانت هناك مدينة اسمها #درنة

شاب يوثق مقطع فيديو لمدينة درنه الليبية قبل اختفائها وتضررها ووفاة وفقدان أغلب سكانها !

وفيديو آخر يظهرمشاهد من الدمار الذي حصل في مدينة ⁧درنه⁩ الليبية بسبب إعصار دانيال المدمر..



اللهم إنا استودعناك ليبيا

ومن فيها وما فيها فاللهم احفظهم والطف بهم… pic.twitter.com/TRDbDclCVN — فراس الماسي Firas Almasi (@FAlmasee2) September 13, 2023

35 ألف شخص نزحوا جراء فيضانات ليبيا

ومن جانبها، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 35 ألف شخص نزحوا في درنة، بالإضافة إلى نزوح 6000 شخص من بنغازي والبيضاء والمخيلي، جراء فيضانات ليبيا، وذكر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن جثامين الضحايا التي تم دفنها بلغت 3900 جثة، وأن العدد الإجمالي للضحايا، حتى الآ، بلغ 5300 شخص، وهناك توقعات بارتفاع أعدد القتلى نتيجة جرف مزيد من الجثث على الشاطئ لأن عدد المفقودين من مدينة درنة يُقدر بالآلاف.

وتواصلت اليوم الأربعاء، عمليات البحث عن آلاف المفقودين بعد فيضانات ليبيا الكارثية في مدينة درنة الليبية، حيث نتج الفيضان عن عاصفة قوية دمرت السدود القريبة من المدينة، مما أدى إلى إطلاق سيل من المياه دمر ربع أو أكثر من المدينة المتوسطية، وجرف المباني وسكانها إلى البحر.