«الداخلية الليبية»: ارتفاع عدد ضحايا العاصفة «دانيال» إلى 2100 قتيل

أكد طارق الخراز، المتحدث باسم وزارة الداخلية الليبية، على تواجده حالياً في مدينة «درنة» لمتابعة الوضع والوقوف على التفاصيل المتعلقة بالأزمة المتسبب فيها العاصفة دانيال، قائلاً: «أكثر من منطقة ومدينة اجتاحتها العواصف في شرق ليبيا وعدد الضحايا مرتفع للغاية بـ«درنه» ووصل إلى 2100 قتيل».

الخراز: دفن ضحايا العاصفة دانيال أمس

وأضاف «الخراز» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة القاهرة الإخبارية»، أنه تم دفن ضحايا العاصفة دانيال بدرنه أمس، الذين تم التعرف عليهم، بينما نحو 1100 شخص لم يتعرف على هويتهم لكن تم دفنهم حتى لا تتغير المعالم وتتحلل خلال يومين.

أكثر من 2100 بلاغ عن مفقود إثر العاصفة دانيال

وتابع المتحدث باسم «الداخلية الليبية»، أنَّ أكثر من 2100 بلاغ عن مفقودين حتى الآن لم يتم التمكن من الوصول إليهم وتعمل فرق الإنقاذ المحلية بشكل أولي وبأقل الإمكانات للوصول إلى المفقودين تحت الأنقاض والركام الرملي إثر العاصفة دانيال، وتم اخراج البعض من السواحل المطلة عليها «درنه».

أوضح أنه تم التواصل مع بعض الأصدقاء في «درنه» لإحضار صور شخصية للمفقودين لتسهيل عمليات البحث والتعرف عليهم من الأهالي، والمقدر عددهم 1100 شخص.