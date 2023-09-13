كيف تتشكل العواصف المدمرة؟.. آخرها عاصفة دانيال في ليبيا (فيديو)

العواصف الرعدية مسؤولة عن تطوير وتكوين العديد من الظواهر الجوية الشديدة، وتشكل العديد من المخاطر الكبيرة، آخرها ما حدث في ليبيا، إذ تسببت في اختفاء 25% من مدينة درنة ووصل عدد القتلى إلى 5 آلاف و300 شخص، بحسب ما ذكرته شبكة «سايجينكس» المهتمة بأمور الطقس.

كيف تتشكل العاصفة؟

العواصف من أعنف الظواهر على وجه الأرض، وتتشكل بالقرب من خط الاستواء فوق مياه المحيط الدافئة، وفي الواقع، يُستخدم مصطلح العاصفة فقط للعواصف الكبيرة التي تتشكل فوق المحيط الأطلسي أو شرق المحيط الهادئ.

والمصطلح العلمي العام لهذه العواصف، أينما حدثت، العاصفة المدارية، الأسماء الأخرى التي يتم إعطاؤها لهم، اعتمادًا على مكان ولادتهم في العالم، هي العاصفة أو العاصفة المدارية الشديدة أو العواصف الإعصارية الشديدة، ومهما كان اسمها، فإن نفس القوى والظروف تعمل على تشكيل هذه العواصف العملاقة، والتي يمكن لأي منها أن تسبب أضرارًا أو دمارًا عندما تضرب الأرض التي يعيش فيها الناس.

مقطع لإعصار ليبيا عن قرب، شي مهول..

البيوت تتطاير في السماء كالأوراق!

نسأل الله العفو والعافية.

اللهم الطف بهم وعافي مبتلاهم وارحم موتاهم واجبر كسرهم.#إعصار_دانيال #ليبيا_تستغيث #زلزال_المغرب #صباح_الخيرᅠ pic.twitter.com/xOrTxTgQmd — د. خميس الحمد (@doctorkhamis22) September 13, 2023

وتشبه العاصفة المدارية المحركات التي تتطلب هواءً دافئًا ورطبًا كوقود، لذا فإن المكون الأول اللازم للعاصفة المداري هو مياه المحيط الدافئة، وهذا هو السبب في أن العواصف المدارية تتشكل فقط في المناطق الاستوائية حيث يكون المحيط 80 درجة فهرنهايت على الأقل لأعلى 50 مترًا تحت السطح.

والمكون الثاني هو الرياح، في حالة العواصف التي تتشكل في المحيط الأطلسي، توفر الرياح التي تهب غربًا عبر المحيط الأطلسي من أفريقيا المكون الضروري، وعندما تمر الرياح فوق سطح المحيط، يتبخر الماء ويرتفع، مع ارتفاعه، يبرد بخار الماء، ويتكثف مرة أخرى في قطرات المياه الكبيرة، مكونًا سحب تراكمية كبيرة، وهذه السحب هي مجرد البداية.

4 مراحل تطور العاصفة المدارية

وقسم خبراء الأرصاد الجوية تطور العاصفة المدارية إلى 4 مراحل: الاضطرابات الاستوائية، والاكتئاب الاستوائي، والعاصفة الاستوائية، والإعصار المداري الكامل.

1- الاضطرابات الاستوائية: عندما يتكثف بخار الماء من المحيط الدافئ لتشكيل السحب، فإنّه يطلق حرارته في الهواء، ويرتفع الهواء الدافئ ويتمّ سحبه إلى عمود السحب، ويستمر التبخر والتكثيف، مما يؤدي إلى بناء أعمدة السحابة أعلى وأكبر، ويتطور النمط، إذ تدور الرياح حول مركز، نظرًا لأن العمود المتحرك من الهواء يواجه المزيد من السحب، فإنه يصبح مجموعة من السحب الرعدية، تسمى الاضطراب الاستوائي.

2- المنخفض الاستوائي: مع نمو العاصفة الرعدية أعلى وأكبر، يبرد الهواء الموجود أعلى عمود السحابة ويصبح غير مستقر، وعندما يتم إطلاق الطاقة الحرارية من بخار الماء المبرد يصبح الهواء الموجود أعلى السحب أكثر دفئًا، مما يجعل ضغط الهواء أعلى ويؤدي إلى تحرك الرياح بعيدًا عن منطقة الضغط العالي، وتتسبب هذه الحركة والاحترار في انخفاض الضغوط على السطح، ثم يتحرك الهواء على السطح نحو منطقة الضغط المنخفض، ويرتفع، ويخلق المزيد من العواصف الرعدية، وتدور الرياح في عمود سحابة العاصفة بشكل أسرع وأسرع، وتدور في حركة دائرية، وعندما تصل الرياح إلى ما بين 25 و38 ميلاً في الساعة، تسمى العاصفة منخفضًا استوائيًا.

3- عاصفة استوائية: عندما تصل سرعة الرياح إلى 39 ميلاً في الساعة، يصبح المنخفض الاستوائي عاصفة استوائية، وهذا أيضًا عندما يطلق على العاصفة اسم، وتهب الرياح بشكل أسرع وتبدأ في الالتواء والدوران حول العين، أو مركز الهدوء، للعاصفة، اتجاه الرياح عكس اتجاه عقارب الساعة (من الغرب إلى الشرق) في نصف الكرة الشمالي وعكس اتجاه عقارب الساعة (من الشرق إلى الغرب) في نصف الكرة الجنوبي، تُعرف هذه الظاهرة باسم تأثير «كوريوليس».

4- إعصار: عندما تصل سرعة الرياح إلى 74 ميلاً في الساعة، تصبح العاصفة إعصارًا رسميًا، يبلغ ارتفاع العاصفة 50 ألف قدم على الأقل وعرضها حوالي 125 ميلاً، ويبلغ عرض العين حوالي 5 إلى 30 ميلاً، والرياح التجارية (التي تهب من الشرق إلى الغرب) تدفع الإعصار نحو الغرب - باتجاه منطقة البحر الكاريبي، خليج المكسيك، أو الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة تتسبب الرياح وضغط الهواء المنخفض أيضًا في تراكم كومة ضخمة من مياه المحيط بالقرب من عين الإعصار، الذي يمكن أن يسبب عواصف وحشية عندما تصل كل هذه المياه إلى اليابسة.

وعادة ما تضعف الأعاصير عندما تضرب اليابسة، لأنها لم تعد تتغذى بالطاقة من مياه المحيط الدافئة، ومع ذلك، غالبًا ما يتحركون بعيدًا إلى الداخل، ويلقون عدة بوصات من الأمطار ويتسببون في الكثير من أضرار الرياح قبل أن تنتهي تمامًا.