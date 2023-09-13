الهيئة العامة للكتاب تعلن تنظيم عدد من المعارض في المحافظات

أعلنت الهيئة العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، فتح باب الاشتراك في معارض الكتاب التالية:

1 - معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة، والمنعقد خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 5 أكتوبر المقبل، بمحافظة البحيرة بمكتبة مصر العامة.

2 - معرض مدينتي للكتاب في دورته الثانية، والمنعقد خلال الفترة من 4 حتى 14 أكتوبر المقبل، بمحافظة القاهرة.

3 - معرض شرم الشيخ الأول للكتاب بمحافظة جنوب سيناء، والمنعقد خلال الفترة من 12 حتى 21 أكتوبر للكتاب.

4 - معرض الإسكندرية للكتاب في دورته العاشرة، والمنعقد خلال الفترة من 27 أكتوبر حتى 5 نوفمبر المقبل، بمحافظة الإسكندرية، بجامعة كلية الهندسة، وناشدت دور النشر بسرعة تقديم طلب رغبة الاشتراك الموجودة بالإدارة العامة للمعارض بالهيئة المصرية العامة للكتاب.