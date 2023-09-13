نائب رئيس «المؤتمر»: سياسة مصر الخارجية تشهد تطورا غير مسبوق

قال المستشار أحمد حلمي الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن سياسة مصر الخارجية شهدت نشاطا مكثفا وتطورا غير مسبوقا على مدار السنوات الماضية، وارتكزت على الحفاظ على المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع في علاقتها مع مختلف دول العالم وفتح آفاق جديدة للتعاون من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار.

إشادة السياسة الخارجية للدولة المصرية

وتابع «الشريف»، أن السياسة الخارجية للدولة المصرية اتسمت خلال السنوات الأخيرة بعناصر تقوية جبهة مصر الداخلية، انتقلت بها مصر من مرحلة استعادة تماسك مؤسسات الدولة إلى مرحلة فرض ذهبية الدولة المصرية وإنفاذ إرادتها على الساحة الدولية، وتحرص مصر طوال الوقت على دعم دور المنظمات الدولية، إلى جانب الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية، فضلا عن توحيد القوى العالمية بشأن العديد من القضايا.

دور مصر الإقليمي والدولي

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية خلال هذه الفترة ركزت على عدد من القضايا الحوية في مقدمتها قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين ما عزز من قوة مصر ودورها إقليميا ودوليا، إضافة لتقديم الدعم والمساندة للدول الأشقاء في مختلف الأزمات سواء كان من خلال الدعم في الملتقيات والمؤتمرات والمحافل الدولية أو الدعم المعنوي والمساندة ومخاطبة المجتمع الدولة بضرورة اتخاذ مواقف جادة حيال بعض القضايا في المنطقة.

وأكد المستشار أحمد حلمي الشريف، أن الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو مزيد من التمكين في المنطقة واستعادت الهيبة والمكانة الدولية، وملف الاقتصاد من أبرز الملفات التي تستهدفه الدولة المصرية وذلك من خلال مراعاة البعد الاقتصادي لمختلف الدول وللقارة الأفريقية اهتمام خاص من السياسة الخارجية للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.