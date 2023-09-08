حزب المؤتمر: نشكر الرئيس السيسي على مبادرة الحوار الوطني وحياة كريمة

شارك وفد حزب المؤتمر في الملتقي الثالث للأحزاب والقوى السياسية بمحافظة بالشرقية، وذلك بحضور ما يقرب من 60 شخصية من قيادات الأحزاب السياسية، وحضور أكثر من 15 ألف عضو تنظيمي يمثلون الأحزاب المشتركة بالملتقى لتأييد ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ للترشح لفترة رئاسية جديدة.

الملتقى الأحزاب السياسية

وترأس وفد الحزب، الربان عمر صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وضم الوفد اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب، والدكتور السعيد غنيم نائب رئيس الحزب، وأحمد منصور نائب رئيس الحزب للمصريين بالخارج، والنائب محمد طلبة والنائبة حنان عوض، ويوسف عماد أمين العمل الجماهيري بالحزب ، وعبد العزيز محمود مدير المكتب الفني لرئيس الحزب.

بالإضافة إلى محمد رمضان المستشار السياسي للحزب، ومصطفى الدكروري أمين التنظيم، والدكتورة داليا الإتربي مساعد رئيس الحزب، ونشوى الوحيلي مساعد أمانة المرأة، شيرين أمان، أمينة لجنة الثقافة، إسلام عمر أمين لجنة الصناعة، وماجدة بدوي أمينة الإعلام، وأمناء الأمانات النوعية، وأمناء المحافظات بالحزب، وعدد من أعضاء وقيادات الحزب.

وألقى كلمة الحزب بالملتقى، الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، موضحا أن مبادرة حياة كريمة من أعظم المبادرات التي غيرت وجه الريف المصري إلى الأفضل بعد عقود من الإهمال والنسيان أصبح الحلم حقيقة.

مبادرة الحوار الوطني

ووجه مجدي مرشد، كل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرة الحوار الوطنى، لافتا إلى أن الحزب قد استقر بالإجماع، أنه ما بدأ شيئا لابد له أن يستكمله، ولذلك فإن حزب المؤتمر يحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسؤولية وأمانة الترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال ما تم إنجازه تاريخية في كافة المجالات.

وأضاف «مرشد»، أنه بعد أن وضع الرئيس السيسي، أساس البنية التحتية التي تهالكت على مدار عقود، فإنه لا بد له من استكمال خطة التنمية في كافة المجالات.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب قد أجمع في بيان له صدر في الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، على تأييد ومطالبة الرئيس السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، معلنين تقديم كافة الدعم والعون له في قراره.

وشهدت مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، انطلاق أول مؤتمر لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية المصرية، والآلاف من أهالي المحافظة.

وكان جرى اختيار محافظة الشرقية، لتكون نقطة انطلاق مؤتمرات وفعاليات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، اليوم، ليجتمع أحزاب مصر، برؤسائهم، إذ يتواجد ما يزيد على 60 حزبًا، إلى جانب حضور نواب محافظة الشرقية، من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بما يزيد على 350 نائبًا ونائبة من أبناء الشرقية، ونواب عدد من المحافظات الأخرى، إلى جانب حشد كبير من أهالي المحافظة وكافة محافظات مصر من المؤيدين لترشح الرئيس عبدالفتاح السىيسي.

واتفق جميع الأحزاب والقوى السياسية المشاركة على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة استكمالًا لمسيرته التي بدأها لجمهورية جديدة قوية عصرية أساسها بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.