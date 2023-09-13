«التموين» تؤكد استمرار صرف السلع لحاملي البطاقات حتى نهاية الشهر الجاري

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف السلع التموينية لحاملي البطاقات التموينية لنهاية الشهر الجاري، منوهة إلى عدم صحة ما يتردد من انتهاء صرف السلع من منافذ البقالين بعد منتصف الشهر وتحديدا يوم 17 سبتمبر الجاري.

توقف وانتهاء صرف السلع التموينية

ونوهت المصار، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ منظومة ماكينات صرف السلع تعمل كما هي بشكل معتاد، وأنَها لن تشهد أي إغلاق قبل الموعد الرسمي لانتهاء صرف السلع والمقررات الشهرية، وهو يوم 30 من كل شهر.

وطالبت المصادر، بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثار على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكّدة أنَّ منظومة صرف السلع التموينية تمر بالمراحل التالية:

- فتح سيستم صرف السلع يوم 1 من كل شهر.

- غلق سيستم الصرف نهاية الشهر يوم 30 أو 31 بحسب عدد أيام الشهر.

- 23 مليون بطاقة تموين تصرف السلع والمقررات الخاص به من منافذ البقالين كلا في محافظته.

- 64 مليون مواطن مستحقون للسلع التموينية شهريًا.