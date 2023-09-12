«التموين» تنفي توقف صرف السلع بعد منتصف الشهر

ترددت أنباء عن اعتزام وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقف صرف السلع التموينية في يوم 17 من كل شهر لحاملي البطاقات التموينية، بدلا من استكمال صرف المقررات حتى نهاية الشهر كما هو معتاد من 40 ألف منفذ بقال تمويني على مستوى الجمهورية.

ونفى مصدر مسئول في وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأنباء المتداولة عن توقف صرف السلع التموينية يوم 17 من كل شهر، مؤكدا أن أصحاب البطاقات التموينية ممن لم يصرفوا حصتهم من السلع، يمكنهم الصرف بشكل منتظم حتى يوم 30 من كل شهر.

توقف صرف السلع التموينية

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هذه الأنباء عارية تمام من الصحة، مؤكدا انتظام سيستم صرف سلع التموين في صرف مقررات المواطنين حاملي البطاقات شهريا من بداية الشهر حتى نهايته، وعدم تحديد موعد محدد قبل انتهاء الشهر لتوقف صرف السلع فيه، مشددا على عدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إثارة البلبلة بين المواطنين.

نظام صرف السلع

وتحدد وزارة التموين نظام صرف السلع شهريا لحاملي البطاقات من بداية الشهر حتى نهايته، إذ يبدأ صرف التموين يوم 1 من كل شهر لعدد 23 مليون بطاقة تموينية على مستوى المحافظات، وينتهي الصرف يوم 30 من الشهر، وهو موعد إغلاق ماكينات صرف السلع، قبل الاستعداد لصرف مقررات الشهر التالي.