هل يوجد موقع لتسجيل المواليد في بطاقة التموين؟.. الوزارة توضح

رد مصدر في وزارة التموين والتجارة والداخلية على احتمالية إتاحة موقع لـ تسجيل المواليد في بطاقة التموين للفئات التي حددها القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بالتوازي مع تقديم الطلبات يدويا في مديريات التموين، أنه لا نية لتخصيص أي رابط إلكتروني لاستقبال الطلبات عليه.

موقع تسجيل المواليد في بطاقة التموين

وأوضح المصدر أن تخصيص موقع لـ تسجيل المواليد في بطاقة التموين أمر غير وارد حاليا، خاصة مع انتظام واستقرار تلقي الطلبات يدويا من خلال مكاتب ومديريات التموين بالمحافظات، والتي يتم تجميعها وإرسالها إلى ديوان عام وزارة التموين لمراجعتها من قبل إدارة نظم المعلومات لفحص الفئات المستحقة قبل إضافة الأبناء.

الفئات المسموح لهم تقديم طلب إضافة المواليد

ووفقا لقرار وزير التموين، فإن الفئات المسموح لها تقديم طلب إضافة المواليد هم:

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء زوجات الشهدات.

- أبناء الأسر البديلة.

موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية

وتتيح وزارة التموين من خلال موقع دعم مصر، خدمة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقة التموين فقط من أجل تحديث بيانات البطاقة، فيما تتيح الوزارة من خلال بوابة مصر الرقمية، خدمات «الفصل الاجتماعي، إصدار بدل تالف وفاقد، النقل من محافظة لمحافظة، تفعيل بطاقة التموين».