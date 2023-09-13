«القاضي الرحيم» يبعث رسالة للعالم من منتدى الاتصال الحكومي للشارقة

شهدت فعاليات افتتاح المنتدى السابع للاتصال الحكومي بإمارة الشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطاباً ملهماً للقاضي الأمريكي، فرانشيسكو كابريو، المعروف بلقب «القاضي الرحيم»، تحدث خلاله حول رحلته في عالم القضاء، وكيف تعلم من والده أن يكون رحيماً ومتفهماً مع الناس الذين يأتون إلى قاعة المحكمة.

كما شارك «القاضي الرحيم» بعض القصص المؤثرة عن القضايا التي حكم فيها، وكيف أثرت على حياته وحياة الآخرين، مبيناً أهمية التواصل الفعال والتكنولوجيا في نشر رسالة الرحمة واللطف في عالم مضطرب، مثنياً على الشارقة والإمارات كمثال رائد وحقيقي للعناية والرعاية.

وقال القاضي الأمريكي، فرانشيسكو كابريو، ضمن رسالته أمام منتدى الشارقة للاتصال الحكومي، أعتقد أن القاضي ليس مجرد موظف حكومي يطبق القانون حرفياً، بل هو إنسان يتعامل مع إنسان، لذلك، يجب أن يكون القاضي عادلاً ومنصفاً ومحايداً، ومع ذلك عليه أن يكون رحيماً ومتفهماً ومتعاطفاً مع الناس الذين يأتون إلى قاعة المحكمة.

وأضاف أن القاضي له دور هام في تثقيف وتوجيه ومساعدة الناس على حل مشاكلهم والتغلب على تحدياتهم، لذلك فإنني أحياناً، أجعل الناس يضحكون أو يبكون أو يشعرون بالإلهام، وأحياناً أخفف من عقوباتهم، أو قد أعفيهم منها، إذا كانوا يستحقون ذلك.

وأضاف أن القاضي لديه فرصة فريدة لإظهار جانب إيجابي من الحكومة والسلطة، لذلك، أحاول دائماً أن أكون مثالاً حسناً وأظهر احتراماً وثقة وشفافية في تعاملاتي، وذلك كان ممكناً بفضل الفهم الكامل لدور الاتصال المباشر، فأنا كقاض أتحدث مع الناس نيابة عن الحكومة، لهذا عليّ أن استجيب لاحتياجاتهم، ولأحقق ذلك بفعالية، أخترت ألا أتحدث من وراء الألقاب، وإنما أن أستمع بقلبي، لأنني أؤمن بأننا في يوم ما فإننا كلنا سنقف ونحاسب على مسيرتنا في الحياة، وحينها سيكون السؤال عن الأمل والفرق الذي أحدثناه في حياة الناس من حولنا.

وتحدث القاضي فرانشيسكو كابريو عن طريقته في التعامل مع الأطفال الذين يأتون إلى قاعة المحكمة مع آبائهم، حيث أوضح أنه يحاول جعل قاعة المحكمة مكاناً ممتعاً وتعليمياً للأطفال، ويدعوهم إلى المشاركة في اتخاذ القرارات.

وقال الأطفال دائمًا صادقون وشجعان، وأنا أمنحهم مكافآت على صدقهم، بالإعفاء من الغرامات أو تخفيضها، وهذا بدوره يخلق احتراماً وثقة بين الحكومة والشعب، ويسهم في تحقيق العدالة بطريقة عادلة ورحيمة.