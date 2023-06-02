جامعة المنصورة الجديدة توقع اتفاقيات تعاون مع «الشارقة وبلجراد» بالإمارات

شارك الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة في فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية، بجامعة الشارقة بالإمارات بحضور عدد كبير من الجامعات الروسية والعربية.

جامعة المنصورة الجديدة توقع اتفاقيات تعاون مع جامعات الشارقة

ووقع «الخولي» العديد من اتفاقيات التعاون المشترك والتبادل العلمي بين جامعة المنصورة الجديدة، وجامعة الشارقة بالإمارات، وجامعة موسكو الاتحادية، وجامعة بلجراد بصربيا، لحين الانتهاء من الموافقات النهائية على هذه الاتفاقيات.

وأوضح«الخولي» أن هذا الحدث العلمي الكبير يعقد لأول مرة في الإمارات على مستوى رؤساء أعرق 200 جامعة من دول الوطن العربي من ضمنهم المنصورة الجديدة، وروسيا الاتحادية.

وأضاف أن الهدف من المؤتمر لبحث أطر التعاون ووضع الاستراتيجيات التي تشمل البحث العلمي المُشترك في شتى المجالات والتبادل الطلابي والشبابي، وطرح برامج أكاديمية مُشتركة.

وأكد«الخولي» أهمية المؤتمر الذي يشهد مشاركة كبيرة لرؤساء أكثر من 60 جامعة من كُبرى الجامعات الروسية، ورؤساء 7 جامعات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 150 من رؤساء ومُمثلين عن الجامعات العربية تنتمي إلى 21 دولة عربية.

محاور المؤتمر الثالث للجامعات بالإمارات

وأضاف أن محاور المؤتمر شملت رسم استراتيجيات تبادل التجارب والخبرات والتبادل الطلابي بين الجامعات العربية والروسية في مجالات التدريب والأنشطة الصفية والبرامج الرياضية، ومناقشة البحوث العلمية المشتركة بين الجامعات المشاركة ورسم آفاق التعاون في مجالات البحث العلمي والبرامج الأكاديمية المشتركة، إلى جانب الاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الأكاديمية العربية والروسية والدولية.

وشدد على استمرار مواكبة التحول الرقمي في التعليم العالي في ظل التطورات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المفتوحة.